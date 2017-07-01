Триатлонистка Абросимова завоевала серебро этапа Кубка Европы в Нидерландах

В Хольтене (Нидерланды) состоялся этап Кубка Европы по триатлону на спринтерской дистанции. В соревнованиях женщин первенствовала хозяйка трассы Рэйчел Кламер. Россиянка Анастасия Абросимова стала серебряным призёром, уступив победительнице 34 секунды. Третьей финишировала Тамсин Моана-Вейл из Австралии.

Среди мужчин победил южноафриканец Ричард Мюррей. Лучший из российских мужчин Илья Прасолов финишировал 14-м, через минуту после лидера.

Триатлон. Этап Кубка Европы. Хольтен, Нидерланды

Женщины

1. Рэйчел Кламер (Нидерланды) – 1:01.24.

2. Анастасия Абросимова (Россия) – 1:01.58.

3. Тамсин Моана-Вейл (Австралия) – 1:02.05…

5. Екатерина Матюх (Россия) – 1:02.11.

Мужчины

1. Ричард Мюррей (ЮАР) – 54.31.

2. Бен Дийкстра (Великобритания) – 54.39.

3. Мэтью Макелрой (США) – 54.40…

14. Илья Прасолов (Россия) – 55.31…

25. Алексей Калистратов (Россия) – 56.18…

36. Андрей Моисеенко (Россия) – 57.25.