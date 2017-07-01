Фокеев был точнее Мосина в финале ЧР в дабл-трапе

В Казани продолжается чемпионат России по стендовой стрельбе. В дабл-трапе первенствовал Виталий Фокеев, в финале поразивший на две мишени больше, чем Василий Мосин.

В квалификации чемпион мира 2006 года Фокеев поразил 133 мишени из 150 возможных, а в финале совершил 75 точных выстрелов из 80. Результат призёра Олимпиады — 2012 Мосина — 131 мишень в квалификации и 73 в финале. Призовую тройку замкнул Александр Фурасьев.

Стендовая стрельба. Чемпионат России. Казань

Мужчины. Дабл-трап

1. Виталий Фокеев (Липецкая обл.) – 75.

2. Василий Мосин (Татарстан) – 73.

3. Александр Фурасьев (Татарстан) – 52.