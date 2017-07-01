Томас выиграл первый этап «Тур де Франс», Вальверде сошёл

Британский велогонщик Герайнт Томас из команды Team Sky выиграл стартовый этап веломногодневки «Тур де Франс» – раздельную гонку протяжённостью 14 км по дорогам немецкого Дюссельдорфа.

Во время «разделки», проходившей под дождём, гонщик Movistar Алехандро Вальверде не вписался в поворот и упал. Испанец не смог продолжить участие в гонке, сообщает cyclingnews.com.

«Тур де Франс». 1-й этап. Дюссельдорф, Германия

Индивидуальная гонка с раздельного старта, 14 км

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 16,04.

2. Штефан Кюнг (Швейцария, BMC) – отставание 0,05.

3. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – +0,07.