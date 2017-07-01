Карлсен догнал Со после 1-го круга блиц-турнира Grand Chess Tour в Лёвене

После первого круга соревнований по блицу в рамках второго этапа Grand Chess Tour в Лёвене (Бельгия) лидерство захватил норвежец Магнус Карлсен, набравший 7,5 очка. 6 очков в активе у россиянина Владимира Крамника. 5,5 балла набрал голландец Аниш Гири. На счету россиянина Яна Непомнящего 5 очков.

По итогам рапида и первого игрового дня в блиц Карлсен догнал в сводной турнирной таблице американца Уэсли Со, в активе обоих гроссмейстеров по 18,5 очка. Третьим идёт француз Максим Вашье-Лаграв (16,5 очка). Крамник занимает пятое место (15 очков), Непомнящий – шестое (14).