Шубенков стал четвёртым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами, россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, занял 4-е место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже, преодолев дистанцию за 13,18 секунды.

Победу одержал Рональд Леви из Ямайки (13,05), вторым стал британец Эндрю Поцци (13,14), третьим финишировал француз Гарфилд Дарьен (13,15).

Ранее на этапах «Бриллиантовой лиги» в Риме и Стокгольме Шубенков поднимался на пьедестал. При этом быстрее россиянин пробежал только в Швеции, где стал вторым (13,10).