Капитан «Родины»: нужно начать с малого — хотя бы команду сохранить

Капитан «Родины» Сергей Обухов рассказал о положении дел в клубе спустя неделю после визита руководства Федерации хоккея с мячом России.

«Мы, игроки, не почувствовали, что что-то изменилось. Уже неделя прошла, а ситуация как была, так и осталась непонятной – с долгами, с будущим сезоном. Эта встреча не переломила весь негатив. Задолженности по зарплатам сначала обещали погасить 15, 20, потом 28 июня, а сейчас уже про 10-20 июля говорят. Я боюсь, что к этому времени от команды уже ничего не останется. Если предложения будут, кто будет ждать? Командой к новому сезону пока не готовимся, но все ребята самостоятельно занимаются, мы видимся на стадионе.

Строительство крытого ледового дворца в Кирове? Мы, игроки, в это, честно говоря, не верим. Потому что у нас элементарно клюшек нет, автобус сломанный несколько месяцев стоит – а тут речь про какой-то целый стадион. В общем, куда пальцем ни ткни – везде плохо, в таких условиях надо начинать с малого – нужно было хотя бы сохранить команду в том виде, в котором она была. Но это уже не получилось, три игрока уже получили статус свободных агентов, и их сто процентов в новом сезоне не будет.

С новым спонсором ситуация непростая. Идёт процедура банкротства клуба, налоговая инспекция подала на «Родину» в суд. Всё сведётся к тому, что деньги от спонсора поступят, и их заберёт налоговая, а игроки, скорее всего, ничего не получат.

В России всегда всё зависит от одного-двух руководящих лиц. Это или мэр города, который заинтересован в определённом виде спорта, или губернатор. Других путей нет. Сейчас с нами никто не общается. Как чемпионат закончился, мы никого не видели. Нам никто не говорит, что нас ждёт. Только то, что команда будет. Но для этого ведь надо что-то делать», — приводит слова Обухова «Первоисточник».