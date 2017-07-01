Вальверде сломал коленную чашечку в результате падения на «Тур де Франс»

Испанская велокоманда Movistar сообщила, что гонщик Алехандро Вальверде, упавший в ходе первого этапа веломногодневки «Тур де Франс» — индивидуальной гонки с раздельным стартом на 14 км, проходившей под дождём в Дюссельдорфе (Германия), сломал коленную чашечку.

«Алехандро Вальверде сломал коленную чашечку в результате падения. Ему предстоит дальнейшее обследование, чтобы исключить любые другие серьёзные травмы», — сообщается в официальном «Твиттере» команды.

Фото доступно в «Твиттере» команды Movistar.