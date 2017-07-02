Команда зимних видов спорта выиграла футбольный матч в рамках Олимпийского дня

Российские спортсмены, представляющие летние и зимние виды спорта, приняли участие в футбольном гала-матче, состоявшемся в рамках празднования Всероссийского олимпийского дня в московском парке «Сокольники». Матч завершился победой команды зимних видов спорта со счетом 2:1.

«Почти вся наша дружная команда приняла участие в традиционном товарищеском футбольном гала-матче Лето-Зима. За зимнюю сборную сыграли Елена Никитина, Анна Макарова, Никита Трегубов и Алексей Зайцев. Никитина была лучшей на поле, несмотря на мужское доминирование. Именно она забила решающий гол в ворота «летников» на последней минуте встречи. Первый мяч влетел в сетку ворот, которые защищал олимпийский чемпион по гандболу Павел Сукосян от ноги отданного в аренду противникам нашего пресс-атташе Алексея Осина. Все посчитали это случайностью, но есть и другие трактовки эпизода, о которых мы умолчим. Зимняя команда победила 2:1. У проигравших мяч забил единственный, как и этот гол, профессиональный футболист в составе обеих команд Дмитрий Сенников. Публику, среди которой была и олимпийская чемпионка Алия Мустафина, которая болела за своего мужа Лешу Зайцева, вдохновлял наш коллега Дмитрий Губерниев», — сообщает пресс-служба Федерации бобслея России на своей странице в «Фейсбук».