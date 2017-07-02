Томас: сам удивлён, что смог выиграть этап «Тур де Франс» после всех неудач

Британский гонщик команды Sky Герейнт Томас прокомментировал победу на первом этапе веломногодневки Гранд-тура «Тур де Франс».

«Я до последнего не верил, что смогу остаться первым. Думал, Тони Мартин окажется на финише быстрее. В этом году я выступаю не очень удачно. В пролом месяце я вернулся домой и не смог добиться хороших результатов сразу, как и в предыдущих гонках.

Я сам очень удивлён, что смог выиграть этот этап после всех неудач. Большое спасибо всем, кто в меня верил, а особенно жене и маме", — приводит слова Томаса Cycling News.