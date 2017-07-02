Пятиборцы Баранов и Хамппу — 10-е в смешанной эстафете на юниорском ЧМ в Испании

Французы Жан-Батист Мурсия и Лиза Рифф победили в смешанной эстафете на юниорском чемпионате мира по современному пятиборью в Барселоне. Серебряные и бронзовые награды завоевали спортсмены из Испании и Чехии соответственно. Россияне Сергей Баранов и Мария Хамппу замкнули десятку сильнейших.
Современное пятиборье. Первенство мира среди юниоров. Барселона, Испания
Юниоры. Смешанная эстафета
1. Жан-Батист Мурсия/Лиза Рифф (Франция) – 1449.
2. Хоан Гисперт/Лаура Эредия (Испания) – 1443.
3. Войтех Херчик/Каролина Кренкова (Чехия) – 1433…
10. Сергей Баранов/Мария Хамппу (Россия) – 1312.