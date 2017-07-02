Россияне вышли в полуфинал этапа европейского Гран-при по регби-7 во Франции

Мужская сборная России по регби-7 в четвертьфинале третьего этапа европейской серии Гран-при в Клермон-Ферране переиграла команду Бельгии со счётом 12:7. У подопечных Андрея Сорокина обе попытки занёс Денис Симпликевич.

Накануне россияне выиграли все три матча на групповом этапе, переиграв последовательно команды Польши, Франции и Англии. Решающие матчи пройдут сегодня, 2 июля.

Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. Третий этап. Клермон-Ферран, Франция

Четвертьфинал

Россия — Бельгия — 12:7 (12:0).