Шубенков: я всё равно довольный, в забеге 13,09 было

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков прокомментировал своё выступление на этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Париже, где он занял третье место с результатом 13,18 секунды.

«13,18, четвёртое место. Почему в финале не добавил? Что ж, это барьеры, и тут всякое случается, включая удары по рукам, напрочь ломающие ритм, с соседних дорожек. Но я всё равно довольный, в забеге 13,09 было», — написал Шубенков на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись Сергея вы можете в сети «Инстаграм».