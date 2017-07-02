Киттель выиграл 2-й этап «Тур де Франс — 2017», Томас лидирует в общем зачёте

На втором этапе веломногодневки «Тур де Франс — 2017» гонщики преодолели по равнине 203,5 км из Дюссельдорфа в Льеж. Победу одержал немец Марсель Киттель из команды Quick-Step Floors. Вторым пересёк финишную черту француз Арно Демар (FDJ), третьим стал немец Андрэ Грайпель (Lotto Soudal).

Британец Герейнт Томас из Sky сохранил лидерство в общем зачёте.

«Тур де Франс». 2-й этап. Дюссельдорф, Германия – Льеж, Бельгия, 203,5 км

1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 4.37,06

2. Арно Демар (Франция, FDJ) – то же время

3. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal)

4. Марк Кэвендиш (Великобритания, Dimension Data)

5. Дилан Груневеген (Нидерланды, LottoNL-Jumbo)

6. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain Merida)

7. Бен Свифт (Великобритания, UAE Team Emirates)

8. Насер Буанни (Франция, Cofidis).