1 июля в Москве состоялся Всероссийский олимпийский день

1 июля в Москве в парке «Сокольники» прошёл Всероссийский олимпийский день, в котором приняли участие многие российские олимпийские чемпионы и призёры.



В программе праздника были легкоатлетические забеги, массовая зарядка, а также многочисленные мастер-классы по дзюдо, гольфу, карате, сёрфингу, гребному спорту, скейтбордингу и многим другим видам спорта.



Помимо спортивных мероприятий участники праздника смогли увидеть творческие номера о корейской культуре, которые подготовил Культурный центр посольства Республики Корея, где в 2018 году в Пхёнчхане состоятся зимние Олимпийские игр

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