Сборная РФ по регби-7 уступила в финале этапа европейского Гран-при во Франции

Мужская сборная России по регби-7 в финале третьего этапа европейской серии Гран-при в Клермон-Ферране уступила команде Ирландии со счётом 14:17.

Накануне россияне выиграли все три матча на групповом этапе, переиграв последовательно команды Польши, Франции и Англии, а в четвертьфинале взяли верх над бельгийцами, а в полуфинале – над немцами.

Регби-7. Мужчины. Европейская серия Гран-при. Третий этап. Клермон-Ферран, Франция

Финал

Россия – Ирландия – 14:17 (7:10).

Следующий этап Европейской серии Гран-при пройдёт в Эксетере (Англия) 15-16 июля.