Куимов и Егорова одержали победы в последний день юниорского ЧЕ по плаванию

Россияне Егор Куимов и Полина Егорова одержали победы на дистанциях 100 м баттерфляем и 100 м на спине соответственно в последний день чемпионата Европы по плаванию среди юниоров, который проходил в Израиле.
Плавание. Первенство Европы среди юниоров. Нетания, Израиль
Юниоры. Вольный стиль. 50 м
1. Леонардо Деплано (Италия) – 22,47.
2. Бьорг Зилигер (Швеция) – 22,54.
3. Максим Гроссе (Франция) – 22,59.
200 м
1. Алексей Санков (Молдавия) – 1.47,00.
2. Нандор Немет (Венгрия) – 1.47,14.
3. Иван Гирев (Россия) – 1.48,13.
Баттерфляй. 100 м
1. Егор Куимов (Россия) – 51,35.
2. Кристоф Милак (Венгрия) – 51,49.
3. Крегор Зирк (Эстония) – 52,98.
Брасс. 100 м
1. Николо Мартиненги (Италия) – 59,23.
2. Евгений Сомов (Россия) – 1.01,09.
3. Алессандро Пинзути (Италия) – 1.01,28.
Комплекс. 400 м
1. Балаш Холло (Венгрия) – 4.19,55.
2. Томас Дин (Великобритания) – 4.20,20.
3. Марсель Вагровский (Польша) – 4.21,63.
Комбинированная эстафета 4х100 м
1. Италия – 3.35,24.
2. Россия (Климент Колесников, Евгения Сомов, Егор Куимов, Иван Гирев) – 3.35,44.
3. Польша – 3.38,77.
Юниорки. Вольный стиль. 4х200 м
1. Венгрия – 7.58,99.
2. Бельгия – 8.02,67.
3. Россия (Ирина Кривоногова, Катарина Милутинович, Василиса Буйная, Анастасия Кирпичникова) – 8.03,66.
Баттерфляй. 50 м
1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 26,53.
2. Полина Егорова (Россия) – 26,62.
3. Сара Юневик (Швеция) – 26,69.
Брасс. 100 м
1. Мона Макшарри (Ирландия) – 1.07,61.
2. Тес Шутен (Нидерланды) – 1.09,03.
3. Анна Брунзель (Швеция) – 1.09,59…
7. Алена Чеховских (Россия) – 1.10,27.
Спина. 100 м
1. Полина Егорова (Россия) – 59,62.
2. Дарья Васькина (Россия) – 1.00,90.
3. Татьяна Салчутан (Молдавия) – 1.01,55.
Комплекс. 200 м
1. Маррит Стинберген (Нидерланды) – 2.13,69.
2. Аня Кревар (Сербия) – 2.14,13.
3. Алисия Уилсон (Великобритания) – 2.14,60…
6. София Чичайкина (Россия) – 2.17,99.