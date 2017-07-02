Куимов и Егорова одержали победы в последний день юниорского ЧЕ по плаванию

Россияне Егор Куимов и Полина Егорова одержали победы на дистанциях 100 м баттерфляем и 100 м на спине соответственно в последний день чемпионата Европы по плаванию среди юниоров, который проходил в Израиле.



Плавание. Первенство Европы среди юниоров. Нетания, Израиль

Юниоры. Вольный стиль. 50 м



1. Леонардо Деплано (Италия) – 22,47.

2. Бьорг Зилигер (Швеция) – 22,54.

3. Максим Гроссе (Франция) – 22,59.



200 м



1. Алексей Санков (Молдавия) – 1.47,00.

2. Нандор Немет (Венгрия) – 1.47,14.

3. Иван Гирев (Россия) – 1.48,13.



Баттерфляй. 100 м



1. Егор Куимов (Россия) – 51,35.

2. Кристоф Милак (Венгрия) – 51,49.

3. Крегор Зирк (Эстония) – 52,98.



Брасс. 100 м



1. Николо Мартиненги (Италия) – 59,23.

2. Евгений Сомов (Россия) – 1.01,09.

3. Алессандро Пинзути (Италия) – 1.01,28.



Комплекс. 400 м



1. Балаш Холло (Венгрия) – 4.19,55.

2. Томас Дин (Великобритания) – 4.20,20.

3. Марсель Вагровский (Польша) – 4.21,63.



Комбинированная эстафета 4х100 м



1. Италия – 3.35,24.

2. Россия (Климент Колесников, Евгения Сомов, Егор Куимов, Иван Гирев) – 3.35,44.

3. Польша – 3.38,77.



Юниорки. Вольный стиль. 4х200 м



1. Венгрия – 7.58,99.

2. Бельгия – 8.02,67.

3. Россия (Ирина Кривоногова, Катарина Милутинович, Василиса Буйная, Анастасия Кирпичникова) – 8.03,66.



Баттерфляй. 50 м



1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 26,53.

2. Полина Егорова (Россия) – 26,62.

3. Сара Юневик (Швеция) – 26,69.



Брасс. 100 м



1. Мона Макшарри (Ирландия) – 1.07,61.

2. Тес Шутен (Нидерланды) – 1.09,03.

3. Анна Брунзель (Швеция) – 1.09,59…

7. Алена Чеховских (Россия) – 1.10,27.



Спина. 100 м



1. Полина Егорова (Россия) – 59,62.

2. Дарья Васькина (Россия) – 1.00,90.

3. Татьяна Салчутан (Молдавия) – 1.01,55.



Комплекс. 200 м



1. Маррит Стинберген (Нидерланды) – 2.13,69.

2. Аня Кревар (Сербия) – 2.14,13.

3. Алисия Уилсон (Великобритания) – 2.14,60…

6. София Чичайкина (Россия) – 2.17,99.