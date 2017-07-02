Россия выиграла общекомандный зачёт на юниорском ЧЕ по плаванию в Израиле

Сборная России одержала победу в общекомандном зачёте на первенстве Европы по плаванию среди юниоров, которое проходило в Израиле. Россияне завоевали 11 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых медалей. Вторыми стали представители Венгрии (11-8-2), а замкнули тройку лидеров спортсмены из команды Италии (5-3-3).
Плавание. Первенство Европы среди юниоров. Нетания, Израиль
Общекомандный зачёт
1. Россия — 11-12-7.
2. Венгрия — 11-8-2.
3. Италия — 5-3-3.
В последний день два золота России принесли Егор Куимов и Полина Егорова.
Куимов и Егорова одержали победы в последний день юниорского ЧЕ по плаванию