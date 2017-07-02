Россияне завоевали три медали в последний день юниорского ЧЕ по прыжкам в воду

Российские спортсмены завоевали три медали в заключительный день первенства Европы по прыжкам в воду среди юниоров, которое проходило в Норвегии.



В прыжках с трёхметрового трамплина Екатерина Некрасова завоевала золото, а её соотечественница Татьяна Степанова стала обладательницей бронзы. Ещё одну бронзу принёс команде Эмиль Ибрагимов в прыжках с вышки.



Прыжки в воду. Первенство Европы среди юниоров. Берген, Норвегия

Юниоры. Вышка, 3м



1. Мэттью Диксон (Великобритания) — 568,75.

2. Ноа Уильямс (Великобритания) — 546,45.

3. Эмиль Ибрагимов (Россия) — 477,25.



Юниорки. Трамплин, 3м



1. Екатерина Некрасова (Россия) — 431,30.

2. Мишель Хаймберг (Швейцария) — 413,80.

3. Татьяна Степанова (Россия) — 408,05.