Ефимова выиграла чемпионат Франции по плаванию на дистанциях 50 и 200 м брассом

Россиянка Юлия Ефимова одержала победы на дистанциях 50 и 200 м брассом на открытом чемпионате Франции по плаванию, который проходит в Шартре. Её соотечественница Вера Калашникова выиграла те же дисциплины, но в финалах B.



Плавание. Открытый чемпионат Франции. Шартр

Женщины. Брасс, 50 м. Финал А



1. Юлия Ефимова (Россия, Efimova Team) – 29,99.

2. Джессика Хансен (Австралия) – 31,31.

3. Джессика Валл (Испания) – 31,78.



Финал В



1. Вера Калашникова (Россия, Efimova Team) – 33,13.



Брасс, 200 м. Финал А



1. Юлия Ефимова (Россия, Efimova Team) – 2.21,54.

2. Тейлор Маккеун (Австралия) – 2.24,02.

3. Реона Аоки (Япония) – 2.24,75.



Финал В



1. Вера Калашникова (Россия, Efimova Team) – 2.31,07.



Мужчины. Брасс, 100 м. Финал А



1. Жоао Гомес-младший (Бразилия) – 1.00,39.

2. Грейсон Белл (Австралия) – 1.00,84.

3. Андрей Николаев (Россия, Efimova Team) – 1.00,85.