Чимрова выиграла Кубок России по плаванию на дистанциях 50 и 200 м баттерфляем

Светлана Чимрова одержала победы на дистанциях 50 м 200 м баттерфляем в финале Кубка России по плаванию, который проходит в Москве. Анастасия Фесикова одержала победу на дистанции 100 м на спине. Кирилл Пригода выиграл 100 метров брассом, а Вероника Попова — аналогичную дистанцию вольным стилем.



Плавание. Кубок России. Финал. Москва

Мужчины. Брасс. 100 м



1. Кирилл Пригода — 1.00,11.

2. Александр Палатов — 1.00,75.

3. Илья Хоменко — 1.00,78.



Вольный стиль. 50 м



1. Владислав Козлов — 22,70.

2. Георг Гутманн — 22,71.

3. Арсений Бадамшин — 22,77.



200 м



1. Михаил Вековищев — 1.47,01.

2. Михаил Довгалюк — 1.48,66.

3 Николай Снегирёв — 1.48,89.



Баттерфляй. 100 м



1. Даниил Пахомов — 52,24.

2. Александр Садовников — 52,35.

3. Роман Шевляков — 52,39.



Спина. 50 м



1. Никита Ульянов — 25,29.

2. Марк Николаев — 25,45.

3. Роман Ларин — 25,62.



200 м



1. Дмитрий Мальцев — 2.00,50.

2. Роман Ларин — 2.00,87.

3. Владислав Тазов — 2.03,31.



Комплекс. 200 м



1. Иван Трофимов — 2.01,03.

2. Антон Чупков — 2.01,50.

3. Александр Осипенко — 2.01,96.



Женщины. Брасс, 50 м



1. Наталья Иванеева — 31,37.

2. Дарья Чикунова — 31,78.

3. Рамиля Нигматуллина — 31,86.



200 м



1. Софья Андреева — 2.26,44.

2. Мария Темникова — 2.26,71.

3. Дарья Чикунова — 2.27,03.



Вольный стиль. 100 м



1. Вероника Попова — 54,36.

2. Дарья Константиновна Устинова — 55,28.

3. Дарья Сергеевна Устинова — 55,39.



400 м



1. Дарья Константиновна Устинова — 4.11,74.

2. Валерия Саламатина — 4.12,84.

3. Ирина Приходько — 4.16,11.



Баттерфляй. 50 м



1. Светлана Чимрова — 26,35.

2. Розалия Насретдинова — 26,73.

3. Екатерина Шапаникова — 27,03.



200 м



1. Светлана Чимрова — 2.09,77.

2. Мария Арсеньева — 2.14,64.

3. Ульяна Ватаева — 2.15,22.



Спина. 100 м



1. Анастасия Фесикова — 1.00,28.

2. Мария Каменева — 1.00,76.

3. Полина Лапшина — 1.01,61.



Комплекс. 400 м



1. Диана Шелудченко — 4.45,99.

2. Марина Намазова — 4.48,34.

3. Кристина Вершинина — 4.49,48.