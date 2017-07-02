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Чимрова выиграла Кубок России по плаванию на дистанциях 50 и 200 м баттерфляем

2 июля 2017, воскресенье. 21:46. Другие

Светлана Чимрова одержала победы на дистанциях 50 м 200 м баттерфляем в финале Кубка России по плаванию, который проходит в Москве. Анастасия Фесикова одержала победу на дистанции 100 м на спине. Кирилл Пригода выиграл 100 метров брассом, а Вероника Попова — аналогичную дистанцию вольным стилем.

Плавание. Кубок России. Финал. Москва
Мужчины. Брасс. 100 м

1. Кирилл Пригода — 1.00,11.
2. Александр Палатов — 1.00,75.
3. Илья Хоменко — 1.00,78.

Вольный стиль. 50 м

1. Владислав Козлов — 22,70.
2. Георг Гутманн — 22,71.
3. Арсений Бадамшин — 22,77.

200 м

1. Михаил Вековищев — 1.47,01.
2. Михаил Довгалюк — 1.48,66.
3 Николай Снегирёв — 1.48,89.

Баттерфляй. 100 м

1. Даниил Пахомов — 52,24.
2. Александр Садовников — 52,35.
3. Роман Шевляков — 52,39.

Спина. 50 м

1. Никита Ульянов — 25,29.
2. Марк Николаев — 25,45.
3. Роман Ларин — 25,62.

200 м

1. Дмитрий Мальцев — 2.00,50.
2. Роман Ларин — 2.00,87.
3. Владислав Тазов — 2.03,31.

Комплекс. 200 м

1. Иван Трофимов — 2.01,03.
2. Антон Чупков — 2.01,50.
3. Александр Осипенко — 2.01,96.

Женщины. Брасс, 50 м

1. Наталья Иванеева — 31,37.
2. Дарья Чикунова — 31,78.
3. Рамиля Нигматуллина — 31,86.

200 м

1. Софья Андреева — 2.26,44.
2. Мария Темникова — 2.26,71.
3. Дарья Чикунова — 2.27,03.

Вольный стиль. 100 м

1. Вероника Попова — 54,36.
2. Дарья Константиновна Устинова — 55,28.
3. Дарья Сергеевна Устинова — 55,39.

400 м

1. Дарья Константиновна Устинова — 4.11,74.
2. Валерия Саламатина — 4.12,84.
3. Ирина Приходько — 4.16,11.

Баттерфляй. 50 м

1. Светлана Чимрова — 26,35.
2. Розалия Насретдинова — 26,73.
3. Екатерина Шапаникова — 27,03.

200 м

1. Светлана Чимрова — 2.09,77.
2. Мария Арсеньева — 2.14,64.
3. Ульяна Ватаева — 2.15,22.

Спина. 100 м

1. Анастасия Фесикова — 1.00,28.
2. Мария Каменева — 1.00,76.
3. Полина Лапшина — 1.01,61.

Комплекс. 400 м

1. Диана Шелудченко — 4.45,99.
2. Марина Намазова — 4.48,34.
3. Кристина Вершинина — 4.49,48.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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