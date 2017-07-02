Комаров завоевал золото в весе до 84 кг на юниорском ЧЕ по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Александр Комаров завоевал золото первенства Европы по борьбе среди юниоров, который проходит в Дортмунде. Эмин Сефершаев и Георгий Гаджинов стали серебряными призёрами в категориях до 55 и до 120 кг, а Сергей Степанов стал обладателем бронзы в весе до 66 кг.



Греко-римская борьба. Первенство Европы среди юниоров. Дортмунд

До 55 кг



1. Керем Камал (Турция).

2. Эмин Сефершаев (Россия).

3. Нугзар Цурцумия (Грузия) и Хелари Мэгисалу (Эстония).



До 66 кг



1. Парвиз Насибов (Украина).

2. Георгий Куртанидзе (Грузия).

3. Сергей Степанов (Россия) и Мурат Фират (Турция).



До 84 кг



1. Александр Комаров (Россия).

2. Микита Климович (Беларусь).

3. Темури Чкуаселидзе (Грузия) и Тони Мецомаеки (Финляндия).



До 120 кг



1. Цвиади Патаридзе (Грузия).

2. Георгий Гаджинов (Россия).

3. Конста Маэнпае (Финляндия) и Ленард Берей (Румыния).