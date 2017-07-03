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Гатто выиграл пролог «Тура Австрии»

3 июля 2017, понедельник. 00:56. Другие

Итальянский гонщик «Астаны» Оскар Гатто одержал победу в прологе гонки Мирового тура «Тур Австрии». Вторым стал его колумбийский товарищ по команде Мигель Анхель Лопес, а замкнул тройку лидеров австралиец Уильям Кларк, представляющий Cannondale-Drapac. Лучшим из россиян стал Иван Савицкий, выступающий в составе «Газпром-РусВело», ставший 16-м.

Велошоссе. Мировой тур. «Тур Австрии». Австрия
Пролог. Грац – Замок Шлосберг. 0,8 км

1. Оскар Гатто (Италия, «Астана») – 2,11.
2. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») +0,01.
3. Уильям Кларк (Австралия, Cannondale-Drapac) +0,04.
4. Маркус Айбеггер (Австрия, Felbermayr-Simplon Wels) +0,06.
5. Зеп Ванмарке (Бельгия, Cannondale-Drapac) +0,07.
6. Антони Перес (Франция, Cofidis) +0,07…
16. Иван Савицкий (Россия, Газпром-РусВело) +0,12…
50. Артем Овечкин (Россия, Газпром-РусВело) +0,18…
53. Александр Порсев (Россия, Газпром-РусВело) +0,18…
73. Александр Фолифоров (Россия, Газпром-РусВело) +0,21…
80. Алексей Рыбалкин (Россия, Газпром-РусВело) +0,22…
85. Артем Ныч (Россия, Газпром-РусВело) +0,23…
88. Сергей Фирсанов (Россия, Газпром-РусВело) +0,23…
114. Сергей Николаев (Россия, Газпром-РусВело) +0,28…
122. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) +0,31…
135. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) +0,37.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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3 июля 2017, понедельник
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