Захаров: перешел из шорт-трека в коньки, чтобы попробовать себя в масс-старте

30-летний Руслан Захаров, выигравший золото ОИ-2014 в составе российской эстафетной команды по шорт-треку, стал первым в истории, кто перешел из шорт-трека в конькобежный спорт. О причинах перехода и стоящих перед ним задачах рассказал сам спортсмен.

«На самом деле я давно вынашивал идею попробовать себя на длинной дорожке. А когда по итогам прошедшего сезона я был переведен в резерв сборной команды по шорт-треку, понял: время пришло, нужно что-то менять.

Что стало самым тяжелым после шорт-трека в тренировках конькобежцев? Техника движений. У меня нет проблем с выносливостью, велотренировки проходят отлично, и в целом общефизическая подготовка не создает проблем. А вот имитация техники бега на коньках — это было сложно. Некоторые движения совершенно непривычны, поэтому Виктор Сивков много со мной занимался именно техникой, объяснял, что именно нужно делать. Я смотрел видеозаписи, делал выводы, корректировал ошибки. Сейчас уже все лучше, ну а промежуточный результат этой работы будет виден как раз на июльском ледовом сборе. Конечно, в конькобежном спорте другие требования к развитию тела — не в общем, а именно в деталях, мелочах — поэтому сейчас мы проводим работу по развитию некоторых отстающих групп мышц.

Быстро ли удалось влиться в новую команду? Всё отлично. Ребята мне очень помогают, подсказывают. Особенно Саша Румянцев, Данила Семериков и Даниил Синицин. Они всегда рядом и могут что-то посоветовать, поделиться опытом. С командой нет проблем, да и я им тоже проблем не создаю, потому что цель передо мной стоит четкая, размениваться на мелочи некогда.

На играх в Пхенчхане в конькобежном спорте дебютирует масс-старт, и я, как специалист шорт-трека, вижу себя там. Опыт контактной борьбы, полученный в шорт-треке, должен мне помочь. Во всяком случае корейцам он помогает», — приводят слова Захарова «Известия».