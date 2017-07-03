Сборная Санкт-Петербурга победила в финале Кубка России по плаванию

Сборная Санкт-Петербурга по плаванию одержала победу в финале Кубка России. В сумме представители команды набрали 1796 очков. Второй стала команда Москвы-1 (1551), третьей — команда Татарстана (993).

В личном зачёте лучшие результаты продемонстрировали Кирилл Пригода (926) и Анастасия Фесикова (914).

Во второй группе победила команда ХМАО-Югры (708), второй стала команда Пермского края (526), третьей — команда Нижегородской области (511).



В третьей группе первенствовала сборная Тюменской области (201), второй стала команда Иркутской области (167), третьей — сборная Новгородской области (146).