Кузнецова: в этом году моя главная задача – выиграть юниорский ЧМ по борьбе

Россиянка Мария Кузнецова, победившая на юниорском чемпионате Европы по борьбе в Дортмунде в категории до 63 кг, поделилась эмоциями после завоевания награды и рассказала о планах на будущее.

«Я очень долго шла к этой победе. На первенстве Европы выступала уже третий раз и наконец-то смогла выиграть. Наверное, раньше не хватало уверенности. К этим соревнованиям я подошла в отличной форме. На тренировках работала с трёхкратной чемпионкой Европы Лорисой Бюрбюевной Ооржак, и у меня всё получалось. Она меня настраивала, с ней я делала пуш-пуш перед выходом на ковер, она подсказывала, как бороться. Благодаря ей я смогла выиграть.

Со всеми девочками я боролась впервые. Предварительные поединки выиграла легко, а в финале со спортсменкой из Польши пришлось повозиться.

В этом году моя главная задача – выиграть юниорский чемпионат мира. А в следующем я уже перейду во взрослую команду. Хочу закрепиться среди лидеров и успешно выступать на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх», — цитирует Кузнецову официальный сайт ФСБР.