Тренер британских лучников отстранён из-за подозрений в домогательстве

Тренер сборной Великобритании по стрельбе из лука отстранён от занимаемой должности по подозрению в сексуальном домогательстве к спортсменке из паралимпийской команды, сообщает BBC. Жертва, уже завершившая карьеру, обратилась в полицию не сразу, так как опасалась за финансирование своих выступлений.

Спортсменка, имя которой не называется, рассказала, что тренер вёл себя неподобающим образом и предлагал ей алкогольные напитки.

На 3 июля намечена специальная пресс-конференция федерации стрельбы из лука Великобритании по поводу скандального инцидента.