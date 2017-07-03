Чемблисс выиграл этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Венгрии

Двукратный чемпион мира Red Bull Air Race Кирби Чемблисс одержал уверенную победу на этапе в Будапеште и вновь стал одним из претендентов на победу в общем зачёте. Канадец Пит Маклауд занял второе место, а представитель Японии Ёсихидэ Муроя – третье.

В финале Чемблисс опередил Маклауда всего на 0,108 секунды, а для Мурои бронза стала уже третьей кряду медалью.

Муроя является лидером общего зачёте соревнований.

Следующий этап чемпионата пройдёт 22-23 июля в Казани — Россия будет впервые принимать легендарные авиагонки.