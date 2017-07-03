Тренер сборной Бразилии будет работать с ПФК «Кристалл» на втором этапе ЧР

Главный тренер сборной Бразилии по пляжному футболу Жилберто Коста войдёт в тренерский штаб действующего чемпиона России санкт-петербургского «Кристалла» на второй этап чемпионата России, сообщает официальный сайт клуба. В мае сборная Бразилии под руководством Жилберто Косты стала чемпионом мира. Ранее специалист также работал с самарскими «Крыльями Советов».

Второй этап состоится в Казани 7-12 июля, третий — в Москве 1-6 августа. Четыре лучшие команды выйдут в Суперфинал, который пройдёт в Саратове с 11 по 20 августа.