Сборная Украины победила на командном ЧЕ в легкоатлетических многоборьях

В Таллине (Эстония) прошёл командный чемпионат Европы в легкоатлетических многоборьях. Победила сборная Украины, второй стала команда Эстонии, третье – сборная Франции. В десятиборье первенствовал эстонец Янек Эглан, в семиборье – украинка Алина Шух.
Лёгкая атлетика. Командный чемпионат Европы в многоборье. Таллин
Команды
1. Украина – 40 085.
2. Эстония – 39 779.
3. Франция – 39 771.
Семиборье
1. Алина Шух (Украина) – 6208.
2. Геральдина Рукштул (Швейцария) – 6134.
3. Грит Садейко (Эстония) – 5958.
Десятиборье
1. Янек Эглан (Эстония) – 8170.
2. Алексей Касьянов (Украина) – 7958.
3. Карл-Роберт Салури (Эстония) – 7837.