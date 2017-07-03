Егорова: я не думала о том, что смогу установить юношеский рекорд Европы

Россиянка Полина Егорова прокомментировала свою победу на первенстве Европы по плаванию в Нетании на дистанции 100 м на спине с юношеским рекордом Европы — 59,62. Она побила свой же рекорд соревнований, который установила в предварительном заплыве (1.00,24).

«Перед финалом на 100 м на спине я плыла в полуфинале на 50 м баттерфляем. Этот старт стал для меня своеобразной разминкой перед сотней. Я была готова к тому, чтобы на 100 м на спине выплыть из минуты. О том, что смогу установить юношеский рекорд Европы, не думала. Какие дистанции я буду плыть на первенстве мира, ещё не знаю, это будет решать тренерский штаб. Сейчас мы, возможно, отдохнём недельку и потом начнём готовиться к мировому первенству», — цитирует Егорову официальный сайт ВФП.