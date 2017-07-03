Бегунья Сивкова выступит на молодёжном чемпионате Европы в Польше

Личный тренер российской бегуньи Кристины Сивковой Виктор Васяткин сообщил, что его подопечная выступит на молодёжном чемпионате Европы, который пройдёт в Быдгоще (Польша) с 13 по 16 июля. Кристина получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешение на выступление в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Все документы оформлены, билеты куплены, едем на первенство Европы в Польшу. Она отправится на турнир вместе со мной, но аккредитации у меня пока нет.

Мы ставим перед собой задачу на первенстве Европы пробежать быстрей, чем вчера в Жуковском. Все проблемы со здоровьем у Кристины позади, она набирает форму и с удовольствием тренируется. Считаю, она бы и в Жуковском, если бы не было дождя, могла показать более высокий результат", — цитирует Вясяткина ТАСС.

На мемориале Знаменских в Жуковском Сивкова заняла первое место в беге на 100 м с результатом 11,41 секунды.