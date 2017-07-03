Приближается старт 2-го этапа серии «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома»

4 июля стартует регистрация на второй этап крупнейшей детской региональной регаты «Оптимисты Северной Столицы. Кубок Газпрома». Гонки пройдут на акватории Невской губы (Яхт-клуб Санкт-Петербурга). Ожидается, что во втором этапе примут участие около 100 юных яхтсменов из Санкт-Петербурга и других городов России, в их числе и победители первого этапа серии, который состоялся в начале июня. Тогда соревнования собрали более 80 спортсменов.



Организаторами регат выступают академия парусного спорта и Яхт-клуб Санкт-Петербурга при поддержке ПАО «Газпром».



Согласно гоночной инструкции старты 5 и 6 июля запланированы на 12:00.



Соревнования «Оптимистов» в Яхт-Клубе Санкт-Петербурга проводятся шестой год подряд и уже стали одними из центральных событий детского парусного спорта в регионе и стране.



«Сейчас в Санкт-Петербурге благодаря серии «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома» создана отличная площадка для тренировок подрастающего поколения «оптимистеров», — говорит директор академии Таисия Бородина.



Документы, фото и результаты соревнований можно будет найти на сайте http://opticup.org/.

«Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома» Фото : Елена Разина