Саган выиграл третий этап «Тур де Франс»

На третьем этапе веломногодневки «Тур де Франс—2017» гонщики преодолели 212,5 км из Вервье в Лонгви за 5 часов 7 минут 19 секунд. Победу одержал словак Петер Саган из команды Bora–Hansgrohe. Вторым стал австралиец Майкл Мэттьюс из Sunweb, третьим — ирландец Дэниэл Мартин из Quick-Step Floors.



«Тур де Франс». 3-й этап. Вервье — Лонгви, 212,5 км

1. Петер Саган (Словакия, Bora–Hansgrohe) – 5.07,19

2. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – то же время

3. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors).



Британец Герейнт Томас из Sky продолжает лидировать в общем зачёте, опережая своего соотечественника и партнёра по команде Криса Фрума на 12 секунд.



Зелёная майка лучшего спринтера у немца Марселя Киттеля (Quick-Step Floors). Майка «горного короля» у американца Нэйтана Брауна (Cannondale-Drapac). Лидер молодёжной классификации — Пьер-Роже Латур (Франция, AG2R).