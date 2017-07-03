Список сопровождающих легкоатлетов РФ на ЧМ ещё должен быть утверждён IAAF

Начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации лёгкой атлетики Елена Орлова сообщила, что список сопровождающих российских легкоатлетов на чемпионате мира в Лондоне сформирован, но его должны утвердить в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.



«Сейчас идёт сбор информации по сопровождающим. Спортсмены, имеющие норматив и желающие принять участие в чемпионате мира, вписали в качестве сопровождающих своих тренеров, но их должна ещё одобрить IAAF. Список завтра будет отправлен в международную ассоциацию на утверждение. Исключения IAAF не делает ни для кого. К примеру, тренер Дарьи Клишиной Лорен Сигрейв — американец, но процедура будет той же самой и для него, он должен быть утверждён IAAF. Он едет как личный тренер Клишиной, мы подаём его кандидатуру в списках.



Спортсмены могут иметь не одного, а двух сопровождающих. Второй будет проходить по другим условиям. Первый сопровождающий сам оплачивает свой перелёт, проживание, но получит аккредитацию бесплатно. А второе лицо должно ещё заплатит за свою аккредитацию помимо всего прочего», — цитирует Орлову «Р-Спорт».



Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт в Лондоне с 4 по 13 августа. Российские спортсмены смогут выступить там только в нейтральном статусе. На данный момент к участию могут быть допущены 15 человек.