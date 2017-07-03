IAAF допустила к международным стартам ходока Афанасьеву

Ещё одна российская спортсменка Клавдия Афанасьева получила допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом, сообщает пресс-служба IAAF. 21-летняя Афаасьева выступает в спортивной ходьбе. Ближайшим турниром, к которому ей открыт доступ, является молодёжный чемпионат Европы U23, который пройдёт с 13 по 16 июля в Польше.

Ранее IAAF допустила до участия в международных соревнованиях 24 российских спортсменов (22 в 2017 году и два в 2016 году).