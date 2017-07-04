Разрешение IAAF для 9 российских юниоров действительно только на ЧМ в Кении

Менеджер IAAF по коммуникациям Яннис Николау сообщил, что девять российских легкоатлетов, получивших разрешение выступить на юношеском чемпионате мира в Кении, не смогут принять участие в последующих международных соревнованиях.



«Бюро по пересмотру получило запросы от спортсменов и рассматривало возможность участия только в юношеском чемпионате мира», — цитирует Николау ТАСС.

IAAF одобрила заявки девятерых россиян для выступления на юношеском чемпионате мира 2017 года в качестве нейтральных спортсменов. К соревнованиям были допущены Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Екатерина Горшенина, Салават Илькаев, Эльвира Хасанова, Сергей Кожевников (все — спортивная ходьба), Полина Миллер, Варвара Назибулина (обе — бег на короткие дистанции), Данила Тундыков (бег на средние дистанции) и Валентина Ульянова (прыжки в высоту). Миллер и Гатауллина планировали после ЧМ выступить на юниорском первенстве Европы в Гроссето (Италия).