Гольфист Вудс завершил реабилитацию после проблем с приёмом медикаментов

Американский гольфист Тайгер Вудс завершил курс реабилитации, который проходил, чтобы справиться с последствиями приёма медикаментов, выписанных ему от болей в спине и нарушений сна.

«Недавно я завершил частную интенсивную программу реабилитации. Я буду продолжать решать эту проблему с моими врачами, семьёй и друзьями», — написал Вудс на своей странице в «Твиттере».

29 мая Вудс был задержан полицией после того, как был обнаружен недалеко от своего дома спящим за рулём машины. Спортсмен был дезориентирован и не понимал, где находился. Тест на алкоголь дал отрицательный результат. Сам Вудс заявил, что подобное состояние является реакцией организма на болеутоляющие препараты.