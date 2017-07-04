«Матч ТВ» покажет документальный фильм к 10-летию победы заявки Сочи-2014

4 июля в 21:45 по московскому времени на «Матч ТВ» состоится премьера документального фильма «Я люблю тебя, Сочи…» к десятилетию победы российской заявки на выборной сессии МОК в Гватемале. Создателями документального фильма об олимпийском наследии являются продюсер Саида Медведева, известный кинодокументалист, многократный лауреат премии «ТЭФИ», а также режиссёр Дмитрий Зинченков.

Проект расскажет о семилетнем пути превращения Сочи из заброшенного курорта в город будущего, круглогодичный центр спорта и туризма, а также поделится историями современных жителей столицы зимней Олимпиады.

В фильме, в частности, будут представлены интервью заместителя председателя правительства Российской Федерации, ответственного за проведение зимней Олимпиады 2014 г. Дмитрия Козака, президента Оргкомитета «Сочи-2014» (2007-2014 гг.), президента КХЛ, генерального директора АО «Газпром-медиа холдинг» Дмитрия Чернышенко, президента МОК Томаса Баха, президент ОКР Александра Жукова, шестикратного олимпийского чемпионата по шорт-треку Виктора Ана, двукратного олимпийского чемпиона по сноуборду Вика Уайлда.