ВФЛА призвала спортсменов из пулов тестирования не посещать закрытые города

Всероссийская федерация лёгкой атлетики попросила спортсменов, включённых в пулы тестирования Российского антидопингового агентства и Международной ассоциации легкоатлетических федераций, воздержаться от посещения закрытых административных образований.

«В настоящее время спортсмены, включённые в пул тестирования РУСАДА/ИААФ и проживающие в закрытых административных образованиях, несут полную ответственность за последствия несоблюдения порядка предоставления информации о местонахождении и доступности для тестирования. В том случае, если спортсмен проживает в ЗАТО и инспектор допинг-контроля не может получить доступ к адресу, указанному спортсменом в системе АДАМС, спортсмену будет засчитан пропущенный тест.

Напоминаем, что три зафиксированных случая нарушения правил доступности для тестирования (3 «флажка») в течение 12 месяцев влекут за собой санкцию в виде дисквалификации. ВФЛА убедительно просит спортсменов, включённых в пулы тестирования, воздержаться от посещения ЗАТО в целях соблюдения требований к предоставлению информации о местонахождении", — говорится в заявлении на официальном сайт ВФЛА.