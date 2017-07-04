Демар выиграл четвёртый этап «Тур де Франс»

Француз Арно Демар из команды FDJ победил на четвёртом этапе веломногодневки Гранд-тура «Тур де Франс». В общем зачёте лидирует британец Герейнт Томас из команды Sky.
Велоспорт на шоссе. Гранд-тур. «Тур де Франс»
4-й этап. Мондорф-лес-Байнс, Люксембург – Виттель. 207,5 км
1. Арно Демар (Франция, FDJ) – 4:53.54.
2. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin) – то же время
3. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal).
Общая классификация. После 4-го этапа
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 14:54.25.
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +0.12.
3. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb).