Демар выиграл четвёртый этап «Тур де Франс»

Француз Арно Демар из команды FDJ победил на четвёртом этапе веломногодневки Гранд-тура «Тур де Франс». В общем зачёте лидирует британец Герейнт Томас из команды Sky.

Велоспорт на шоссе. Гранд-тур. «Тур де Франс»

4-й этап. Мондорф-лес-Байнс, Люксембург – Виттель. 207,5 км



1. Арно Демар (Франция, FDJ) – 4:53.54.

2. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin) – то же время

3. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal).



Общая классификация. После 4-го этапа

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 14:54.25.

2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +0.12.

3. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb).