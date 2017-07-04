Саган ударил локтем Кэвендиша на финишной прямой четвёртого этапа «Тур де Франс»

Чемпион мира словак Петер Саган был оштрафован на 30 секунд после четвёртого этапа веломногодневки «Тур де Франс». На финишной прямой Петер стал виновником падения британца Марка Кэвендиша, толкнув его локтем в ограждение. Словацкий велогонщик опустился со второго на 115-е место по итогам четвёртого этапа, а в общей классификации он занимает 15-ю позицию.

«Я хорошо общаюсь с Петером, но не понимаю его поступка. Одно дело — толкнуть, но удар локтем — другое дело. Я хотел бы поговорить с ним об этом инциденте», — приводит слова Кэвендиша AP.

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