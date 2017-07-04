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Первый канал собирается запустить российскую версию шоу «Ниндзя»

4 июля 2017, вторник. 22:03. Другие

Первый канал совместно с компанией «Красный квадрат» собирается запустить российскую версию международного супершоу “Ниндзя”, которое было придумано в Японии и стало самым популярным спортивно-развлекательным телепроектом в США и Европе за последние 20 лет. Целью проекта является популяризация спорта и здорового образа жизни, а главный приз — 5 млн рублей.

«В шоу может принять участие любой желающий от 18 лет, если он обладает волевым характером, выносливостью и находится в хорошей физической форме. Мы ждём не только профессиональных спортсменов, но и любителей спорта. Участникам предстоит соревноваться и на время проходить полосу препятствий с возрастающей сложностью», — говорится в заявлении, опубликованном на странице Федерации триатлона России в сети «Фейсбук».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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4 июля 2017, вторник
22:03 Первый канал собирается запустить российскую версию шоу «Ниндзя»
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