Шубенков стал вторым в беге на 110 м с барьерами на турнире в Венгрии

Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике россиянин Сергей Шубенков занял второе место в беге на 110 метров с барьерами на соревнованиях в Секешфехерваре (Венгрия). Сергей, выступавший под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, уступил только олимпийскому чемпиону Омару Маклеоду с Ямайки. Замкнул тройку призёров американец Арис Мерритт.

Лёгкая атлетика. Международный турнир. Секешфехервар, Венгрия

Мужчины. 110 м с/б

1. Омар Маклеод (Ямайка) — 12,96.

2. Сергей Шубенков (Россия) — 13,01.

3. Арис Мерритт (США) — 13,11.