Кэвендиш снялся с «Тур де Франс» после падения на четвёртом этапе

Британец Марк Кэвендиш отказался от продолжения выступления на веломногодневке «Тур де Франс» из-за травм, полученных в результате падения на финише четвёртого этапа соревнований. Марк получил толчок локтем от словака Петера Сагана, который затем был дисквалифицирован.

Британец был доставлен в больницу с травмами рук и плеча. Рентген выявил у него перелом лопатки, после чего было принято решение о том, что Кэвендиш завершит выступление на «Тур де Франс» — 2017.

Саган дисквалифицирован с «Тур де Франс» за инцидент с Кэвендишем

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