Рушкин: «Зоркий» — это гордость Красногорска, ей нельзя дать развалиться

Главный тренер ХКМ «Зоркий» Андрей Рушкин рассказал, что новый глава городского округа Красногорск Радий Хабиров пообещал всячески поддерживать клуб.



«В это межсезонье в нашем клубе глобальные изменения. В городе поменялось руководство, и главой городского округа Красногорск стал Радий Хабиров. Около двух недель назад его же утвердили на должность президента «Зоркого» общим решением учредителей клуба. Новый глава сказал, что хоккей в городе должен жить. «Зоркий» — это гордость Красногорска. Ей нельзя дать развалиться. Теперь у нас есть финансовые гарантии перед Федерацией хоккея с мячом. Мы очень этому рады», — приводит слова Рушкина «Подмосковье сегодня».

«Зоркий» и «Строитель» вернутся в Суперлигу ЧР по хоккею с мячом