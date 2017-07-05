ВФЛА включила Степанову в заявку претендентов на участие в ЧМ в Лондоне

Начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова сообщила, что ВФЛА отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявки на 14 российских спортсменов, претендующих на участие в чемпионате мира в Лондоне. Соревнования пройдут 4-13 августа.

«Мы отправили в IAAF заявки на 14 спортсменов — пять мужчин и девять женщин. Они содержат достаточно подробную информацию, в том числе и о том, где и когда спортсмен выполнил квалификационный норматив на чемпионат мира. Заявки подавались не только на тех спортсменов, у которых есть норматив. Нельзя исключать того, что оставшиеся смогут решить эту задачу до дедлайна — 24 июля.

В числе тех, на кого оформлялась заявка, оказалась и Юлия Степанова, которая продолжает оставаться гражданкой России. Мы указали в заявке, что не имеем об этой спортсменке никакой информации, потому что она не выходит с нами на связь", — цитирует Орлову ТАСС.

Юлия Степанова и её муж Виталий, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства, стали главными информаторами авторов документальных фильмов о допинге в российской лёгкой атлетике. Степанова получила разрешение от IAAF участвовать в международных соревнованиях в статусе нейтральной спортсменки, но МОК не допустил её до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.