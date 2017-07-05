МОК опубликовал отчёт оценочной комиссии по заявкам Лос-Анджелеса и Парижа

Международный олимпийский комитет опубликовал отчёт оценочной комиссии по заявкам Лос-Анджелеса и Парижа на проведение Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Отчёт состоит из трёх частей: видеоролика продолжительностью 15 минут, в котором описаны отличительные особенности каждой заявки, оценка ключевых составляющих успешного проведения Игр, а также подборка документов, включающая техническую информацию о будущих олимпийских объектах.



«Оценочная комиссия применила для описания заявки Лос-Анджелеса такие слова, как „перспективный“, „инновационный“, „резонансный“ и „новый“, а для описания заявки Парижа — слова „исторический“, „культурный“, „знаковый“, „удивительный“. Эти два великих олимпийских города отличаются по концепции, но оба представили заявки, включающие всё лучшее, что они могут предложить», — приводит слова главы оценочной комиссии Патрика Бауманна официальный сайт МОК.

Столица Олимпийских игр-2024 будет выбрана 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.