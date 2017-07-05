Оргкомитет Игр-2016 попросил МОК помочь погасить долг в $ 40 млн

Оргкомитет Олимпийских игр—2016 в Рио-де-Жанейро обратился к Международному олимпийскому комитету с просьбой помочь в погашении долга в 130 млн реалов ($ 40 млн) перед кредиторами.

«На следующей неделе глава Олимпийского комитета Бразилии встретится с представителями МОК. Мы надеемся, что МОК поможет нам наладить диалог с правительством», — приводит слова пресс-секретаря оргкомитета Рио-де-Жанейро-2016 Марио Андрады АР.

МОК выразил готовность помочь оргкомитету Игр-2016 в решении существующих проблем.

«Международный олимпийский комитет готов и дальше оказывать поддержку оргкомитету Рио-2016, однако для этого нам необходимо обладать чёткой и правдивой информацией о ситуации, которой у нас пока нет», — говорится в заявлении МОК.