И. Полянский: немецкие хирурги всё сделали криво и через заднее место

Российский триатлонист Игорь Полянский рассказал о повреждениях, полученных на чемпионате Европы в спринте, который состоялся в Дюссельдорфе, и о последовавших операциях. Спортсмен на велосипеде врезался в полицейский мотоцикл.

«Долетел я до асфальта, ещё десяток людей перелетело через меня, на ногах я оказался довольно быстро и сразу был без велосипеда, он улетел в другую сторону. Огляделся вокруг, народ лежит, кто-то орет… Боли я не чувствовал, начал искать свой велосипед, тут почувствовал какой-то дискомфорт в кисти, опустил глаза и увидел ужасную картину: в районе места прикрепления моего среднего пальца к кисти было просто месево, торчали кости, а палец болтался снизу. Весь основной удар пришёлся на это место, рука была на руле (за низ руля держался), и прямо ей влетел в мотоцикл! После этого зрелища боль начала возвращаться, видимо был болевой шок, в глазах начало темнеть, я отполз за ограду на пешеходную дорожку и там прилёг… Люди помогали мне, но скорую я ждал долго, они сначала забрали всех с дороги, а потом уже приехали за мной. На асфальте я пролежал ещё около часа, потом меня подобрали, засунули в скорую и накачали обезболивающими. Стало значительно легче! Потом ещё в больнице я ждал операции часа четыре, в итоге наконец-то усыпили меня, 3 часа операции, ночь отходняка...



На утро мне все говорят, что мне ещё повезло, что я упал в такой стране, как Германия, ведь у них медицина на высшем уровне! Да и я был уверен в том, что они хорошо все сделали! Через два дня уже меня отправили в Москву, я пошёл к нашим хирургам, и каково было моё удивление услышать, что немцы всё сделали криво и через заднее место, что все осколки собрали не так, а некоторые и вовсе на место не поставили, как-будто мне в какой-то довоенной клинике операцию делали! Сказали, что если так оставить, то палец будет кривой и сгибаться не будет, надо переделывать! «Да уж, повезло с немцами», — подумал я.

Хирурги Москвы знают своё дело и сделали всё хорошо! Осталось теперь разобраться с плечом, скорее всего, предстоит ещё одна операция… Также скорейшего восстановления Егору Мартыненко, который попал в этот же завал и сломал ключицу! И спасибо всем, кто поддерживает меня!" — написал Полянский в своём «фейсбуке».