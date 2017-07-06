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Кэвендиш: я и моя семья не заслуживаем угроз в соцсетях

6 июля 2017, четверг. 11:39. Другие

Британский велогонщик команды Dimension Data Марк Кэвендиш попросил больше не оскорблять в социальных сетах его лично и членов его семьи после скандального инцидента на «Тур де Франс». Марк отказался от продолжения выступления на веломногодневке из-за травм, полученных в результате падения на финише четвёртого этапа соревнований. Марк получил толчок локтем от словака Петера Сагана, который затем был дисквалифицирован.

«Пожалуйста, помните, что это спорт, и у меня есть семья. Каждый имеет право на своё мнение, но я и моя семья не заслуживаем угроз в соцсетях. Прошу больше не отправлять оскорбительных комментариев», — сказал Кэвендиш в видеозаписи в своём «твиттере».

Кэвендиш снялся с «Тур де Франс» после падения на четвёртом этапе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Тур де Франс
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